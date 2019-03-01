СМИ: президент Финляндии приедет на арктический форум в Санкт-Петербург в апреле

ХЕЛЬСИНКИ, 1 марта. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё примет участие в международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога" в Санкт-Петербурге, который пройдет 9-10 апреля. Об этом сообщила в пятницу телекомпания Yle со ссылкой на канцелярию главы государства.

"Ниинистё примет участие в арктическом форуме", - сказали там. Повестка дня президента пока не известна.

На форум приедут также премьер-министр и министр иностранных дел Норвегии Эрна Сульберг и Ине Эриксен Сёрейде.

Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий. Впервые форум состоялся в 2010 году.