Тимошенко пригрозила Порошенко судом за преступления против Украины

КИЕВ. 1 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины, экс-премьер и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выразила уверенность, что действующему главе государства Петру Порошенко не удастся спрятаться от ответственности после предстоящих выборов 31 марта.

"Я хочу обратиться к Порошенко и его уголовному окружению, - заявила она на брифинге в пятницу. - Вам ничто не поможет - никакие подкупы и никакие фальсификации. Вы будете отвечать за преступления, которые вы совершили против Украины. И никто не даст вам выехать из страны и спрятаться там, в других странах. Вы будете отвечать за каждую копейку, которую украли у народа Украины".

Тимошенко обвиняет Порошенко в злоупотреблениях административным ресурсом в ходе избирательной кампании, подкупе избирателей, противоправном использовании СМИ в ходе агитации.

Кроме того, на этой неделе украинские журналисты обнародовали результаты расследования о махинациях с закупками в оборонной сфере, которые ведут к ближайшему окружению президента Петра Порошенко, в частности к его давнему бизнес-партнеру первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому и государственному концерну "Укроборонпрому". На основании журналистского расследования Национальное антикоррупционное бюро Украины уже возбудило уголовное дело о растрате госсредств в особо крупных размерах. А Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента в отношении действующего главы государства.