Киргизия предложила РФ привлекать оборонные заводы страны для выпуска военной продукции

БИШКЕК, 1 марта. /ТАСС/. Киргизия предложила России задействовать предприятия военно-промышленного комплекса республики для выпуска оборонной продукции. Об этом заявил в пятницу в Бишкеке вице-премьер киргизского правительства Жениш Разаков после 21-го заседания двухсторонней межправительственной комиссии по сотрудничеству.

"Мы озвучили это предложение по предприятиям военно-промышленного комплекса российской стороне. Сейчас экспертная группа РФ изучает проектные мощности и потенциал наших заводов в данной сфере", - сказал вице-премьер.

По его словам, на сегодняшний день вопрос находится "на стадии изучения". "Мы должны найти точки соприкосновения, но каких-либо конкретных решений пока не принято", - уточнил он.

При этом он подчеркнул, что вопрос находится на контроле главы российского правительства Дмитрия Медведева. Как считает Разаков, в производстве военной продукции теоретически могут быть задействованы все оборонные предприятия Киргизии, оставшиеся в республике со времен СССР.