Ким Чен Ын провел переговоры с руководством Вьетнама

ХАНОЙ, 1 марта. /ТАСС/. Находящийся во Вьетнаме с официальным дружественным визитом лидер КНДР Ким Чен Ын провел в пятницу переговоры с руководством Вьетнама. Он встретился с президентом страны Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Нгуен Суан Фуком и председателем Национального собрания СРВ Нгуен Тхи Ким Нган.

Как заявил на встрече с лидером КНДР Нгуен Фу Чонг, официальный дружественный визит Ким Чен Ына во Вьетнам откроет большие возможности для расширения сотрудничества между двумя государствами на фоне развития традиционной дружбы между Ханоем и Пхеньяном. "Вьетнам придает важное значение укреплению и развитию вьетнамско-северокорейских отношений, фундамент которых заложили президент Хо Ши Мин и основатель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сен", - подчеркнул вьетнамский руководитель.

Встреча Ким Чен Ына с премьер-министром Нгуен Суан Фуком началась с осмотра развернутой в Доме правительства выставки редких архивных фотографий, посвященных становлению и развитию отношений дружбы и сотрудничества Вьетнама и Корейской Народно-Демократической Республики, которые в 2020 году отметят свое 70-летие. На переговорах стороны обсудили возможности наращивания торгово-экономических связей двух стран в предстоящий период.

Ким Чен Ын с 26 февраля находится в Ханое, где 27-28 февраля у него состоялся саммит с президентом США Дональдом Трампом. Предыдущий визит высшего руководителя КНДР во Вьетнам состоялся 55 лет назад, когда страну посетил основатель народной республики Ким Ир Сен, приходящийся дедом действующему лидеру страны. В нынешней поездке Ким Чен Ын решил повторить исторический маршрут своего деда, проделав путь из Пхеньяна в Ханой протяженностью более 4,1 тыс. км по железной дороге на бронепоезде, похожем на тот, который использовался в 1964 году.

Согласно поступившей в распоряжение ТАСС программе визита, детали которой публично не объявлялись, утром в субботу северокорейский лидер возложит венок к памятнику Павшим героям и посетит мавзолей первого президента Вьетнама Хо Ши Мина. После этого Ким Чен Ын покинет вьетнамскую столицу и направится на своем спецпоезде в Пхеньян.