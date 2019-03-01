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Лукашенко будет баллотироваться на очередной президентский срок

Белорусский лидер также считает, что в стране необходимо принять новую конституцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Nikolay Petrov/BelTA/Pool via REUTERS
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Nikolay Petrov/BelTA/Pool via REUTERS

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на очередной президентский срок. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу на пресс-конференции.

"Все будет нормально, согласно закону. Исходя из нынешнего моего состояния, а также страны и отношения ко мне, я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента", - сказал он.

Белорусский лидер также считает, что в стране необходимо принять новую конституцию. "Я склонен сегодня к тому, что новую конституцию нам придется принимать. Нам придется усиливать другие ветви власти - исполнительную, законодательную", - отметил Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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