Трамп считает, что книга его экс-адвоката противоречит показаниям в Конгрессе под присягой

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Конгресс должен затребовать полный текст новой книги его экс-адвоката Майкла Коэна, которая явно вступит в противоречие с теми показаниями, которые он дал на этой неделе под присягой в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США.

"Ничего себе. Только что узнал, что Майкл Коэн написал "оду Трампу" для своей книги, которую он активно продвигает. Она была написана после [трагических событий] в Шарлотсвилле и [российского-американского саммита в] Хельсинки. Книга прямо противоречит его лживым показаниям [в Конгрессе в четверг]", - написал Трамп в пятницу в своем Twitter.

"Конгресс должен запросить полный текст новой книги Майкла Коэна, которая недавно была передана издателям. Вы будете шокированы, когда увидите ту ложь, искажения фактов и противоречия на фоне его показаний в четверг. Будто речь идет о совершенно другом человеке. Он полностью дискредитировал себя!" - отметил президент.

Ранее в Коэн выступил в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей и, в частности, утверждал, что он лично лгал первой леди США об изменах ее мужа, а также что глава государства в 2016 году лично поручил ему заплатить экс-порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тыс. долларов для того, чтобы она хранила в секрете информацию об интимных отношениях с Трампом. Также Коэн подтвердил, что не располагает никакими сведениями, подтверждающими достоверность подозрений по поводу сговора нынешнего президента США с должностными лицами в России в преддверии американских выборов в ноябре 2016 года.