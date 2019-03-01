Лукашенко: Белоруссия не обсуждала возможность своего участия в сирийском урегулировании

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Вопрос о возможном участии Белоруссии в сирийском урегулировании не обсуждался во время недавней встречи президентов России, Турции и Ирана с участием главы белорусского государства в Сочи. Об этом заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко на пресс-конференции.

"О том, чтобы мы каким-то образом участвовали в сирийских событиях и разборках, и речи даже не было", - отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии считает невозможным такое развитие событий. "Это исключено, что я за вашей спиной мог договориться и назавтра какой-то контингент перебросить [в Сирию]. "Нет никакой необходимости, это не нужно и нельзя", - заявил президент Белоруссии.