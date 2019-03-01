США ввели санкции против руководства Нацгвардии и полиции Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты включили шесть человек в свои санкционные списки, в том числе командующего Национальной гвардией Венесуэлы генерала Ричарда Лопеса Варгаса, начальника полиции штата Тачира (граничащего с Колумбией) Кристиана Моралеса Самбрано. Об этом сообщило в пятницу Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что введут рестрикции против тех лиц, которые, по их версии, препятствовали поставкам гуманитарной помощи на территорию Венесуэлы 23 февраля.