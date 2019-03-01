Исполнительный вице-президент Венесуэлы назвала акцию США с помощью фарсом века

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Гуманитарная помощь США Венесуэле - это фарс, который имел совсем недобродетельные цели. Об этом заявила в пятницу исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Венесуэла на сегодняшний день является объектом агрессии со стороны целого ряда стран-сателлитов Соединенных Штатов - тех стран, которые организовали этот удивительный фарс века под названием гуманитарная помощь для Венесуэлы, - заявила она.

По ее словам, президент Николас Мадуро не мог не отреагировать на это, и реакцией стало дальнейшее укрепление отношений с Россией.

Родригес напомнила, что спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс известен своей практикой поставки сомнительных партий гуманитарной помощи. "Необходимо отметить, что в тех грузовиках, которые пытались пересечь границу не перевозились ни лекарства, ни медикаменты для венесуэльского народа. То, что там было, было предназначено для организации беспорядков в Венесуэле. Но мы знаем, что у господина Абрамса большой опыт в этой сфере: в 80-е годы он также прятал оружие в гуманитарной помощи для Никарагуа", - уточнила политик.

Родригес также заявила, что образ несостоятельности венесуэльской оппозиции доказывается аморальным поведением ее членов. По ее информации, 23 февраля в приграничном колумбийском городе Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики, один из сторонников венесуэльской оппозиции "чуть не умер из-за того, что вступил в контакт с проститутками и те отравили его". "Мне кажется, что это лучше всего показывает, из каких людей состоит венесуэльская оппозиция, которая неспособная завоевать голоса народа", - сказала политик.

Помимо этого, она сообщила. что Каракас и Москва организовали неформальную группу в ООН, которая будет заниматься защитой норм и принципов международного права. "Россия и Венесуэла запускают неформальную группу в ООН. Группу, которая будет заниматься защитой Устава ООН и защитой принципов международного права, - сказала она. - Мы договорились о встрече с 50 странами. Их список растет".

23 февраля венесуэльская оппозиция попыталась ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению официального Каракаса. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены.