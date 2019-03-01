Лукашенко признателен Путину за понимание позиции Минска по Крыму

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признателен российскому коллеге Владимиру Путину за понимание, с которым тот относится к позиции Минска по Крыму. Об этом белорусский лидер заявил в пятницу на пресс-конференции.

"У нас полное взаимное понимание [по позиции Минска по Крыму], и я благодарен Путину за его понимание моего положения", - сказал он.

По словам Лукашенко, он не обсуждал с президентом России вопрос Крыма в контексте признания его воссоединения с РФ Минском.

"Некоторые люди в России от меня требовали: если ты союзник, если ты пророссийский, ты должен то-то и то-то сделать, - сказал белорусский президент. - Я вынужден был публично сказать: успокойтесь, думайте немного глубже, может, вам пригодится такая Беларусь, с такой позицией".

Как отметил Лукашенко, если он сейчас заявит о признании Крыма частью России, ничего не изменится. "Это ничего не изменит, пройдет новостью вечера, а утром забудут. Надо глубже смотреть на эти вопросы и меня пытаться понять", - добавил он.

Кроме того, как рассказал президент, Белоруссия могла оказаться в полной изоляции в случае признания независимости Абхазии.

"Я готов был подписать указ о признании Абхазии. Но что будет завтра? Ко мне, диктатору, приехал бывший генсек НАТО Хавьер Солана и сказал: если признаете Абхазию, мы вас отключаем от банковской системы SWIFT, вы попадаете в полную изоляцию", - сообщил Лукашенко.

Референдум в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, ряд стран, в первую очередь западных, отказались признавать Крым частью России.

Признание Абхазии и Южной Осетии

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года, когда соответствующие указы подписал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента РФ. В связи с этим Грузия 2 сентября того же года разорвала дипломатические отношения с Россией.

Сейчас независимость Абхазии и Южной Осетии также признана Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией.