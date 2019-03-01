Reuters: в столице Сомали террористы захватили заложников

ТАСС, 1 марта. Террористы, подорвавшие в четверг заминированный автомобиль в столице Сомали, захватили заложников в одном из отелей. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на министра информации страны Дахира Мохамуда Гелле.

Министр не пояснил, завершилась ли операция сомалийского спецназа в столице и были ли освобождены заложники.

В четверг в центре Могадишо, где расположены многочисленные рестораны и торговые центры, прогремел сильный взрыв, после чего началась стрельба. Как сообщает Reuters, бомба взорвалась рядом с отелем, который часто посещают официальные лица Сомали.

В результате взрыва погибли 29 человек, около 80 получили ранения. Большинство погибших - мирные жители. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб".

После взрыва в районе, где он произошел, начался бой между силами безопасности и террористами, которые забаррикадировались в захваченных зданиях. Боестолкновение продолжалось всю ночь.

"Аш-Шабаб" была образованна в 2004 году на территории Сомали. Ее боевики ведут вооруженную борьбу за свержение центрального правительства, сформированного при поддержке США и Эфиопии, а также за вывод из Сомали миротворческого контингента Африканского союза, который оказывает поддержку правительству. С 2008 года боевики регулярно совершают террористические атаки с использованием смертников.