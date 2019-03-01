Освобожденный Пакистаном индийский военный пилот вернулся на родину

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 марта. /ТАСС/. Индийский военный пилот Абхинандан Вартхаман, который передан Пакистаном в пятницу официальным представителям Нью-Дели, вернулся в Индию через единственный действующий между странами пограничный пункт "Вага". Возвращение военного летчика транслировали индийские телеканалы.

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Пилота приветствовали многочисленные журналисты и толпы индийцев, которые начали собираться на границе с утра. Ожидалось, что летчик появится там еще утром, но процедура передачи затянулась.

Командир звена ВВС Индии Абхинандан Вартхаман был сбит в минувшую среду во время первого массового воздушного боя между индийскими и пакистанскими ВВС со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года. По данным индийской стороны, в бою принимали участие более 30 самолетов с обеих сторон. Нью-Дели сообщает, что Вартхаман, управлявший истребителем МиГ-21, сбил один пакистанский F-16, однако его МиГ-21 был поражен ракетой, запущенной с другого пакистанского истребителя. Вартхаман катапультировался и приземлился на пакистанской стороне, где был взят в плен.

Индия потребовала немедленного возвращения своего военнослужащего. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что Исламабад освобождает индийского пилота "в качестве мирного жеста".