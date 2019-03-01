Трамп завершит сооружение стены на южной границе США до истечения срока полномочий

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом завершит строительство защитной стены на границе США с Мексикой до истечения срока своих полномочий. Такое обещание дал вице-президент США Майкл Пенс, выступая на проходящей в пригороде Вашингтона ежегодной конференции консервативных кругов американской правящей Республиканской партии.

"Мы построим ее всю до того, как закончим свою работу, - сказал он. - Мы уже начали ее строить".

Аудитория при этом начала скандировать: "Выстройте стену! Выстройте стену!"/ Если Трампу не удастся добиться переизбрания в ноябре 2020 года, то срок его полномочий истечет в январе 2021 года.

Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как рассказал на телефонном брифинге журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, это позволит Трампу, в частности, аккумулировать в целом около $8 млрд. Данные средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. Американское правительство полагает, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет с демократами в Конгрессе США 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.