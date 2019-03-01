Пенс заверил, что Трамп будет непоколебим в стремлении достичь денуклеаризации КНДР

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты под руководством президента Дональда Трампа будут непоколебимы в стремлении добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова и не повторят ошибки во взаимодействии с КНДР, совершенные предыдущими американскими администрациями. Об этом заявил в пятницу вице-президент США Майкл Пенс на проходящей в пригороде Вашингтона ежегодной конференции консервативных кругов правящей Республиканской партии США.

"Хочу заверить вас: после десятилетий провалов [на переговорах американских администраций] с Северной Кореей под руководством президента [США Дональда] Трампа Америка не повторит совершенных в прошлом ошибок", - сказал он. "Президент США будет непоколебим до тех пор, пока мы не добьемся полной денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил Пенс.

В Ханое в четверг завершился двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.