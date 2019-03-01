{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пенс заверил, что Трамп будет непоколебим в стремлении достичь денуклеаризации КНДР

По словам вице-президента США, под руководством главы Белого дома "Америка не повторит совершенных в прошлом ошибок"

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты под руководством президента Дональда Трампа будут непоколебимы в стремлении добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова и не повторят ошибки во взаимодействии с КНДР, совершенные предыдущими американскими администрациями. Об этом заявил в пятницу вице-президент США Майкл Пенс на проходящей в пригороде Вашингтона ежегодной конференции консервативных кругов правящей Республиканской партии США.

На эту тему
Провал "Ханойской декларации". Как прошли переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына

"Хочу заверить вас: после десятилетий провалов [на переговорах американских администраций] с Северной Кореей под руководством президента [США Дональда] Трампа Америка не повторит совершенных в прошлом ошибок", - сказал он. "Президент США будет непоколебим до тех пор, пока мы не добьемся полной денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил Пенс.

В Ханое в четверг завершился двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)
ВВС США ликвидировали 26 боевиков "Аш-Шабаб" в Сомали
Мирные жители, по данным Африканского командования Вооруженных сил США, не пострадали в результате авианалета на боевиков
Читать полностью