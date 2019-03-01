В Ереване прошло шествие по случаю годовщины уличных столкновений 2008 года

ЕРЕВАН, 1 марта. /ТАСС/. Жители Еревана провели в пятницу вечером в центре города шествие по случаю 11-й годовщины событий 1 марта 2008 года, когда произошли в массовых столкновениях между демонстрантами и силами правопорядка погибли десять человек, сотни получили ранения. Как сообщает корреспондент ТАСС, участники акции фактически перекрыли перекрыли главную магистраль армянской столицы - проспект Месропа Маштоца - на протяжении двух километров.

Шествие, участники которого развернули транспаранты с надписью "Никогда более", возглавил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его маршрут пролегал от площади Свободы к памятнику Александру Мясникяну напротив здания горсовета, где 11 лет назад произошли столкновения с полицией. Премьер Армении и другие официальные лица возложили цветы, после чего акция продолжилась без участия главы армянского кабмина.

"Мы здесь, чтобы почтить память невинных жертв, чтобы больше никогда ни при каких обстоятельствах в центре Еревана не повторялось ничего подобного и не проливалась кровь", - заявил корреспонденту ТАСС принявший участие в акции депутат парламента республики от блока "Мой шаг" Ованнес Игитян.

Ранее Пашинян выступил с обращением к гражданам страны, в котором попросил прощения у семей погибших и пострадавших в ходе трагических событий 1 марта 2008 года.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего за помощью к медикам тогда обратились около 230 человек.

После смены власти в стране 8 мая 2018 года расследование дела о событиях 1 марта возобновилось. В рамках этого дела был арестован бывший президент страны Роберт Кочарян, предъявлены обвинения некоторым бывшим высокопоставленным чиновникам, в том числе и экс-генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову и бывшему вице-премьеру страны Армену Геворгяну.