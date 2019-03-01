Reuters: ЕС не внес Саудовскую Аравию и территории США в черный список по отмыванию денег

ТАСС, 1 марта. Государства - члены ЕС единогласно отвергли подготовленное Еврокомиссией предложение о внесении Саудовской Аравии и четырех территорий США в список стран с недостаточно надежными механизмами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на решение, к которому журналисты получили доступ.

"Мы не можем поддержать предложение, которое не было составлено в ходе достаточно прозрачного и надежного процесса, побуждающего затронутые страны к решительным действиям с уважением к их праву быть услышанными", - приводит Reuters текст решения. Официальное принятие документа ожидается в четверг, 7 марта.

Ранее сообщалось, что на заседании комитета ЕС на уровне постоянных представителей в четверг несколько послов стран сообщества выступили против утверждения предложенного Еврокомиссией списка. Европейские дипломаты отмечали, что многие страны ЕС находятся под давлением со стороны Саудовской Аравии и США.

Еврокомиссия 13 февраля обновила свой список стран с недостаточно надежными механизмами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В общей сложности в список вошли 23 страны. В нем значатся Ботсвана, КНДР, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова (США), а также Йемен.

Афганистан, Американское Самоа и Багамские острова признаны самыми небезопасными в этом отношении.