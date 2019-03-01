Турция и США приступили к переговорам по поставкам ЗРК Patriot

АНКАРА, 1 марта. /ТАСС/. Представители Турции и США приступили к переговорам по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot турецкой стороне. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

"Мы получили позитивный ответ на наше письмо касательно приобретения ЗРК Patriot, переговоры по этой теме начались", - приводит слова министра Anadolu.

При этом Чавушоглу вновь пояснил, что Турция "приобрела российские зенитные ракетные системы С-400, потому что западные союзники не предоставили альтернативы". "Теперь американцы говорят, что они могут продать нам Patriot, и наше делегации начали диалог. Но для нас есть три ключевые момента: цена, сроки поставок, возможность совместного производства или передачи технологий в будущем", - отметил он.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция станет первым государством НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 26 июня предупредил, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею F-35.

18 декабря 2018 года стало известно, что американская администрация приняла решение продать Турции ЗРК Patriot на общую сумму $3,5 млрд. Продажа Турции этих комплексов никак не скажется на договоренности Москвы и Анкары о поставках С-400, заявил 19 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.