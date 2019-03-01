Bloomberg: Турция отвергла предложение США о поставке Patriot при условии отказа от С-400

ТАСС, 1 марта. Турция отвергла предложение Соединенных Штатов поставить ей один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot до конца 2019 года при условии, что Анкара откажется от приобретения систем С-400 у России. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на турецкие официальные источники.

США сделали подобное предложение до 15 февраля и подняли цену системы Patriot в связи с ускоренной поставкой, сообщили источники. По их данным, предложение не предусматривало ни предоставление американского займа Турции на закупку системы, ни заключение соглашения о передаче технологий, на чем настаивает Анкара. Ответ турецкой стороны заключался в том, что она не может принять американское предложение, после чего переговоры по данной теме зашли в тупик, сообщили источники Bloomberg.

В то же время американский официальный источник заявил агентству Bloomberg, что Турция просто нашла предлог, чтобы отказаться от предложения Вашингтона по ЗРК Patriot. Американский источник агентства утверждал, что условия предложения США были лучше тех, которые предлагает Россия в рамках соглашения о закупке С-400, как по цене, так и в том, что касается совместного производства.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция станет первым государством НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 26 июня предупредил, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею американских истребителей пятого поколения F-35.

Американская администрация в декабре приняла решение продать Турции зенитные ракетные системы Patriot на общую сумму $3,5 млрд. В конце ноября официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что страна готова приобрести американские системы Patriot в случае поступления хорошего предложения от Вашингтона.