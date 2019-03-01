В США заявили, что не ведут подготовку к вторжению в Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не занимаются подготовкой военного вторжения в Венесуэлу. С таким заверением выступил в пятницу на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, комментируя высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Не думаю, что он [Лавров] в действительности верит, что мы пытаемся сделать это, и, как вы знаете, мы этого не пытаемся сделать", - сказал американский дипломат. По его словам, "США проводят политику экономического, финансового, политического и дипломатического давления" на режим в Венесуэле в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

При этом Абрамс открыто признал, что США продолжают рассматривать в том числе возможность применения военной силы в отношении правительства Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро. "Мы продолжаем говорить, и всегда будет это делать, что рассматриваются все варианты действий, поскольку ситуация всегда обстоит таким образом", - отметил сотрудник Госдепартамента.

"Однако я думаю, что любой, кто в действительности посмотрит на американскую политику в Венесуэле, не будет приходить к такому заключению [о подготовке вторжения]", - добавил Абрамс.

Ранее в пятницу Лавров по итогам переговоров с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес заявил, что Россия обеспокоена планами США по вооружению боевиков для дестабилизации ситуации в Венесуэле. При этом, по словам российского министра, американские планы военного вторжения в Венесуэлу не реализуются, если их не поддержат Колумбия и Бразилия.

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.