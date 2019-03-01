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Кризис в Сирии

Reuters: курдские отряды начали штурм позиций ИГ в Эль-Багузе

Как заявили в коалиции "Силы демократической Сирии", в Эль-Багузе не осталось никого, кроме террористов

ТАСС, 1 марта. Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), состоящая преимущественно из курдов, начала в пятницу штурм одного из последних оплотов террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в населенном пункте Эль-Багуз (провинция Дейр-эз-Зор). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу информационной службы СДС Мустафу Бали.

"После того как наши силы завершили эвакуацию гражданских лиц из Эль-Багуза и освобождение наших бойцов, которые были похищены ИГ, в Эль-Багузе не осталось никого, кроме террористов", - заявил представитель СДС. "Поэтому наши силы начали военную операцию и вступили в бой с террористами, чтобы завершить окончательное освобождение", - добавил он.

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