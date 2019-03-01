СМИ: во Франции задержали брата террориста, устроившего атаку в Страсбурге

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Полиция Франции задержала старшего брата террориста Шерифа Шекатта, который устроил стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге. Об этом в пятницу сообщил информационный портал DNA .

По его информации, 37-летний мужчина был задержан днем возле своего дома в Страсбурге и помещен под стражу за "угрозу совершить преступление или правонарушение в отношении людей". Ранее на своей странице в Facebook он опубликовал сообщение, текст которого предполагал, что он намерен совершить теракт в пятницу вечером. Также мужчина разместил фотографию пяти видов оружия и бронежилета.

Как сообщает портал, полиция незамедлительно провела проверку возможных мест атаки, однако о ее результатах не сообщается.

Вечером 11 декабря 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге, в результате чего погибли пять человек и пострадали 14. Мэр города назвал нападение терактом, Шекатт был ликвидирован в ходе спецоперации. Полицейские при обыске квартиры Шекатта обнаружили видеозапись, в которой он заявил о своей приверженности идеям террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). В дальнейшем эта группировка взяла на себя ответственность за теракт в Страсбурге.