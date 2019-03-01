Суд Киева определил состав коллегии по рассмотрению апелляций на приговор Януковича

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд определил состав коллегии судей, которые будут рассматривать апелляционные жалобы на приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Определен состав суда в уголовном производстве по обвинению Януковича", - говорится в сообщении. Отмечается, что в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины автоматизированной системой определен судья- докладчик Юрий Трясун и еще четыре судьи. Пресс-служба суда также сообщила, что на приговор Януковича "стороной защиты подано шесть апелляционных жалоб".

О дате назначения жалоб к рассмотрению суд сообщит дополнительно.

После длившегося более полутора лет судебного процесса Оболонский районный суд Киева 24 января заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам тюремного заключения. В рамках этого дела он обвинялся по трем пунктам - в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей или иные тяжкие последствия. Суд признал Януковича виновным по двум первым пунктам, но полностью оправдал его по ключевому пункту обвинения - потере Крыма. Согласно приговору суда, срок наказания Януковичу должен отсчитываться с момента его задержания.