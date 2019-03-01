AFP: в Мали в результате подрыва на мине погибли девять военнослужащих

ТАСС, 1 марта. Девять военнослужащих правительственной армии Мали, входящих в состав антитеррористического контингента стран "Группы пяти" (G5) зоны африканского Сахеля, погибли в результате подрыва на мине. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в малийских войсках.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Булкесси в регионе Мопти. "Автомобиль Вооруженных сил Мали подорвался на мине. В итоге девять военнослужащих погибли", - указали силовики. Кроме того, еще несколько человек получили ранения.

Булкесси, где произошел подрыв, находится близ границы с Буркина-Фасо, где в последнее время резко возросла активность экстремистов. "Мину на пути следования военных установили террористы. <...> Террористы продолжают совершать свои преступления с целью помешать возвращению мира", - приводит AFP слова представителя местных властей Мали.

В 2017 году страны "Группы пяти" (G5) зоны африканского Сахеля, в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад, объявили о создании антитеррористического военного контингента, насчитывающего 5 тысяч военных. Их основной задачей является борьба с терроризмом и транснациональной преступностью в регионе.

Несмотря на усилия контингента, активность экстремистов и террористов в Сахеле продолжает оставаться высокой.