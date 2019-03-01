Reuters: США и Южная Корея намерены сократить масштабы совместных военных учений

ТАСС, 1 марта. Власти США и Южной Кореи намерены объявить о сокращении масштабов ежегодных совместных военных учений. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.

По их данным, совместные военные маневры Южной Кореи и США, которые являются одними из крупнейших в мире, в этом году не будут проводиться в традиционном масштабном формате, а будут заменены на ограниченные по размаху учения.

Один из источников агентства сообщил, что решение о сокращении масштабов учений было принято еще до состоявшейся на этой неделе встречи в Ханое президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына и поэтому не является одним из итогов этого саммита.