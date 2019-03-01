И.о. главы Пентагона заявил, что продолжает убеждать Турцию отказаться от С-400

ТАСС, 1 марта. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил в опубликованном в пятницу интервью агентству Bloomberg, что он продолжает убеждать руководство Турции отказаться от планов приобретения российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

На вопрос о том, какие действия предпримут США, если Турция получит С-400 у России, Шанахан сказал: "Об этом будем говорить, когда это произойдет". При этом он добавил, что США ведут с Турцией переговоры с целью продажи этой стране американских ЗРК Patroit вместо С-400. Шанахан сообщил в интервью, что после назначения 1 января исполняющим обязанности министра обороны США он пять раз беседовал со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. В качестве ключевых тем этих переговоров и.о. главы Пентагона назвал проблемы, связанные с кризисом в Сирии, а также вопрос закупки Анкарой ЗРК у Москвы.

Шанахан вновь повторил, что в случае приобретения Турцией С-400 США могут отказать ей в закупке американских новейших истребителей F-35, а также в участии в производстве этих американских военных самолетов пятого поколения. "Моя позиция заключается в том, что С-400 и F-35 несовместимы, - это значит, что они не сочетаются", - сказал Шанахан. "Мы хотим найти решение, которое сделает F-35 критически важным средством вооруженных сил стратегического партнера", - добавил он, заверив, что Турция была и останется стратегическим партнером США.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на турецкие официальные источники, что Турция отвергла предложение Соединенных Штатов поставить ей один зенитный ракетный комплекс Patriot до конца 2019 года при условии, что Анкара откажется от приобретения систем С-400 у России. В то же время турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил в пятницу, что представители Турции и США приступили к переговорам по поставкам ЗРК Patriot турецкой стороне.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 26 июня прошлого года предупредил, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею американских истребителей пятого поколения F-35.