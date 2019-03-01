Китай недоволен решением Канады продолжать дело об экстрадиции финдиректора Huawei

ОТТАВА, 2 марта. /ТАСС/. Китай крайне недоволен решением Канады продолжать рассмотрение запроса США об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом в пятницу говорится в заявлении посольства КНР в Оттаве.

"Китайская сторона крайне недовольна и решительно выступает против того, что министерство юстиции Канады выпустило разрешение на дальнейшее продолжение рассмотрения дела Мэн Ваньчжоу, - отмечается в заявлении. - Это не просто судебное разбирательство, а преследование по политическим мотивам [представителя] китайской высокотехнологичной компании".

В посольстве также считают, что "так называемые "верховенство закона" и "независимость судебной власти", на которых настаивает Канада, не могут скрыть ошибок, допущенных канадской стороной в деле Мэн Ваньчжоу". "Исходя из очевидного политического вмешательства в это дело, если Канада действительно соблюдает принципы верховенства закона и независимости судебной власти, то должна отклонить запрос Соединенных Штатов об экстрадиции и немедленно освободить Мэн Ваньчжоу в соответствии с положениями канадского закона об экстрадиции", - добавили в дипмиссии.

Ранее в пятницу минюст Канады заявил, что Оттава продолжит рассмотрение запроса США об экстрадиции финансового директора компании Huawei. В министерстве добавили, что слушания по этому делу должны начаться 6 марта в Ванкувере в Верховном суде канадской провинции Британская Колумбия в 10:00 по местному времени (21:00 мск).

Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря прошлого года в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами. Это было сделано по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов ($7 млн), разрешив 46-летней Мэн Ваньчжоу проживать в ванкуверском доме своего мужа до экстрадиции. По решению судьи финдиректор Huawei должна находиться под постоянным наблюдением, ее перемещения по городу частично ограничены.

В США Huawei, ее дочерним структурам, а также финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинения предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона.