Берни Сандерс заявил, что не будет встречаться с Клинтон по поводу выборов 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Сенатор Берни Сандерс, заявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года, не собирается встречаться со своей бывшей политической соперницей Хиллари Клинтон и не ждет от нее советов по поводу предстоящей кампании. Об этом Сандерс заявил в пятницу в интервью телекомпании ABC .

На вопрос о том, планирует ли он встретиться с Хиллари Клинтон, как это уже сделали другие видные демократы, намеренные бороться за пост президента в 2020 году, сенатор ответил отрицательно. "Не думаю, что я сделаю это, - заявил Сандерс. - Хиллари ко мне не обращалась. Послушайте, у нас с ней существуют разногласия".

Он уточнил, что эти разногласия "носят фундаментальный характер". По его мнению, Хиллари Клинтон проиграла выборы Дональду Трампу в 2016 году в частности потому, что "не обращалась к трудовой Америке так, как это следовало бы делать".

Как сообщила в пятницу телекомпания CNN, Клинтон в последние недели провела встречи с целым рядом претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года, в частности с сенатором от штата Миннесота Эми Клобушар и экс-вице-президентом США Джозефом Байденом. Кроме того, ранее она обсуждала вопрос о выборах 2020 года с сенатором-демократом от штата Калифорния Камалой Харрис и сенатором от штата Массачусетс Элизабет Уорнер.

Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится 13-16 июля 2020 года. На право принять у себя съезд претендуют Майами-Бич (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин) и Хьюстон (штат Техас). Республиканцы проведут свой съезд 24-27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.