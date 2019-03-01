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Кризис в Сирии

Госдеп не поддерживает операцию России и Сирии по эвакуации беженцев из лагеря Эр-Рукбан

По мнению заместителя руководителя пресс-службы ведомства Роберта Палладино, действия сирийских властей и России не соответствуют стандартам безопасности
Здание Госдепартамента США REUTERS/Joshua Roberts
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Здание Госдепартамента США
© REUTERS/Joshua Roberts

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддержали бы скоординированную с другими заинтересованными сторонами операцию по выводу беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии, которая бы отвечала стандартам безопасности. Как утверждал в пятницу в своем Twitter заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино, действия сирийских властей и России по эвакуации беженцев не соответствуют этим стандартам.

"Соединенные Штаты поддерживают призыв ООН к выработке решения [ситуации с лагерем] Эр-Рукбан, которое бы соответствовало стандартам безопасности и было бы скоординировано со всеми сторонами. Односторонние действия России, не скоординированные с ООН и заинтересованными сторонами в регионе, не соответствуют этим стандартам", - полагает он. "Соединенные Штаты и ООН готовы к согласованным действиям по безопасному, добровольному выводу тех, кто желает покинуть [лагерь]", - добавил Палладино.

Как отмечалось в распространенном в среду совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, правительство Сирии с 1 марта по согласованию с Россией организует дополнительные автоколонны для выхода беженцев из лагеря Эр-Рукбан. Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев также заявил, что американским военным следует обеспечить безопасность шести автоколонн.

Лагерь Эр-Рукбан расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок перекрывают входы и выходы из этой зоны. По данным Всемирной организации здравоохранения, в лагере Эр-Рукбан находятся около 40 тыс. человек, в основном женщины и дети, несколько обитателей лагеря умерли из-за тяжелых условий.

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