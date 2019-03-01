Президент Колумбии сообщил об аресте одного из лидеров повстанческой группировки АНО

БОГОТА, 2 марта. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке в пятницу сообщил о поимке одного из главарей леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО).

"Мы нанесли удар по терроризму. Совместными усилиями полиции, вооруженных сил и прокуратуры был захвачен Артуро Ордоньес, известный под псевдонимом Элефанте, глава городского фронта АНО", - написал Дуке в Twitter.

По словам президента, преступник состоял в группировке с 1981 года и участвовал в организации террористического акта в Боготе в январе этого года. "Поздравляем министерство обороны, вооруженные силы, полицию и прокуратуру с нанесением сильного удара по городским структурам АНО. Без остановки продолжаем нашу борьбу с терроризмом", - добавил Дуке.

Власти Колумбии возложили на АНО ответственность за теракт, случившийся в Боготе 17 января, когда начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в стену здания Национальной полицейской академии. Жертвами атаки стали не менее 21 человека, 68 получили ранения. После этого Дуке отдал приказ об аресте 10 представителей АНО, которые вели на Кубе переговоры с администрацией южноамериканской страны в 2018 году.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии".