"Желтые жилеты" готовят массовые марши в Париже и регионах в 16-ю субботу протестов

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Движение "Желтые жилеты" мобилизует многочисленных сторонников для 16-й серии маршей в столице и провинции. Только на сообщения о планируемых акциях в Париже перед началом субботних манифестаций в социальных сетях откликнулись около 10 тыс. человек.
Часть активистов намеревается "надолго блокировать" столичную площадь Звезды, где находится Триумфальная арка, чтобы "покончить с пацифизмом" в деятельности своего движения. Участники акции решили также совершить 12-километровый марш по улицам Парижа.
Другим местом встречи в столице "желтые жилеты" избрали Марсово поле в 7-м округе Парижа. Там они решили устроить "большой пикник граждан". "Мы собираемся подвести итоги трех минувших месяцев и говорить о будущем", - пообещали организаторы из группы "Желтая весна". В социальных сетях известие об акции собрало в вечерние часы пятницы 3000 откликов.
От Лилля до Бордо
"Акт 16: Европа в Лилле": под таким девизом пройдет 16-я волна протестов в столице региона О-де-Франс (Верхняя Франция). "Региональная ассамблея "желтых жилетов" призвала сторонников в регионе и в соседних Бельгии, Великобритании, Люксембурге, Нидерландах и северных землях Германии прибыть в Лилль "для проведения большой международной манифестации". Устроители перевели свой призыв на английский и немецкий.
В Лионе манифестанты намерены собраться перед городским Дворцом правосудия. Перед началом субботней волны протестов в Нанте власти города усиливают контингент полиции.
Между тем в Ренне, столице региона Бретань, префект ввела запрет на проведение манифестаций в городском центре. Она мотивировала свое решение тем, что предыдущие акции "желтых жилетов" сопровождались беспорядками и ущербом.
В городе Бар-ле-Дюк, административном центре департамента Мёз на северо-востоке Франции, префектура запретила продажу и перевозку зажигательных смесей. В столице французского виноделия Бордо, где накануне коммерсанты города встретили президента республики Эмманюэля Макрона плакатами "Прекратить манифестации!", "желтые жилеты" намереваются провести марш и "гражданскую ассамблею".
Таким образом, пока призыв властей, осудивших "демократию мятежей" и требующих вернуть страну к нормальной жизни, не был услышан "желтыми жилетами".
Обращение старейшего мэра
На встрече с президентом в Бордо старший по возрасту среди французских градоначальников 96-летний Марсель Бертоме, мэр города Сен-Серен-сюр-Л'Иль, потребовал от руководства страны положить конец "невыносимому параду мятежных манифестантов". Французский лидер, однако, не поддержал идею о запрете уличных шествий. "Ряд манифестаций уже и так проходит без разрешения, в этих условиях запрет не был бы эффективным, - полагает Макрон. - Я решил не возвращаться к чрезвычайному положению".
По мнению главы государства, такой режим не должен вводиться в период социальной напряженности. Он подчеркнул, что наказания, которые уже стали более строгими, будут ужесточены, и высказал мнение, что в предстоящие недели произойдет спад активности протестного движения.
Согласно результатам одного из недавних опросов общественного мнения, 55% французов выступают за прекращение демонстраций. Макрон заявил, что, продолжая манифестации, "желтые жилеты" рискуют стать "соучастниками" беспорядков. "Страна нуждается в возвращении спокойствия", - подчеркнул глава государства.
1800 приговоров
Во время 15-й волны протестов движению удалось несколько повысить мобилизацию - до 46 тыс. человек.
Как сообщил в пятницу министр внутренних дел Кристоф Кастанер, "желтые жилеты" вывели из строя уже 75% всех стационарных дорожных камер видеонаблюдения. Убытки казны от этих действий составили €513 млн. Министр также предупредил о последствиях этого ущерба для безопасности дорожного движения. Ранее на неделе в МВД заявили, что в январе число ДТП со смертельным исходом возросло на 3,9%.
Согласно сообщению на сайте телекомпании RTL, список французских городов, наиболее пострадавших от беспорядков, возглавил Париж. Счет за причиненные разрушения в столице достиг €10 млн. В первую пятерку пострадавших городов вошли также Тулуза, Бордо, Руан и Дижон. За все время протестов уже вынесено 1800 приговоров.
Начавшиеся 17 ноября 2018 года во Франции массовые манифестации "желтых жилетов" первоначально были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Униформой движения тогда же стал светоотражающий жилет автомобилистов. К настоящему времени список требований движения заметно расширился и охватывает не только социально-экономическую сферу, но и политику.