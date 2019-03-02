"Желтые жилеты" готовят массовые марши в Париже и регионах в 16-ю субботу протестов

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Движение "Желтые жилеты" мобилизует многочисленных сторонников для 16-й серии маршей в столице и провинции. Только на сообщения о планируемых акциях в Париже перед началом субботних манифестаций в социальных сетях откликнулись около 10 тыс. человек.

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

Часть активистов намеревается "надолго блокировать" столичную площадь Звезды, где находится Триумфальная арка, чтобы "покончить с пацифизмом" в деятельности своего движения. Участники акции решили также совершить 12-километровый марш по улицам Парижа.

Другим местом встречи в столице "желтые жилеты" избрали Марсово поле в 7-м округе Парижа. Там они решили устроить "большой пикник граждан". "Мы собираемся подвести итоги трех минувших месяцев и говорить о будущем", - пообещали организаторы из группы "Желтая весна". В социальных сетях известие об акции собрало в вечерние часы пятницы 3000 откликов.

От Лилля до Бордо

"Акт 16: Европа в Лилле": под таким девизом пройдет 16-я волна протестов в столице региона О-де-Франс (Верхняя Франция). "Региональная ассамблея "желтых жилетов" призвала сторонников в регионе и в соседних Бельгии, Великобритании, Люксембурге, Нидерландах и северных землях Германии прибыть в Лилль "для проведения большой международной манифестации". Устроители перевели свой призыв на английский и немецкий.

В Лионе манифестанты намерены собраться перед городским Дворцом правосудия. Перед началом субботней волны протестов в Нанте власти города усиливают контингент полиции.

Между тем в Ренне, столице региона Бретань, префект ввела запрет на проведение манифестаций в городском центре. Она мотивировала свое решение тем, что предыдущие акции "желтых жилетов" сопровождались беспорядками и ущербом.

В городе Бар-ле-Дюк, административном центре департамента Мёз на северо-востоке Франции, префектура запретила продажу и перевозку зажигательных смесей. В столице французского виноделия Бордо, где накануне коммерсанты города встретили президента республики Эмманюэля Макрона плакатами "Прекратить манифестации!", "желтые жилеты" намереваются провести марш и "гражданскую ассамблею".

Таким образом, пока призыв властей, осудивших "демократию мятежей" и требующих вернуть страну к нормальной жизни, не был услышан "желтыми жилетами".

Обращение старейшего мэра

На встрече с президентом в Бордо старший по возрасту среди французских градоначальников 96-летний Марсель Бертоме, мэр города Сен-Серен-сюр-Л'Иль, потребовал от руководства страны положить конец "невыносимому параду мятежных манифестантов". Французский лидер, однако, не поддержал идею о запрете уличных шествий. "Ряд манифестаций уже и так проходит без разрешения, в этих условиях запрет не был бы эффективным, - полагает Макрон. - Я решил не возвращаться к чрезвычайному положению".

По мнению главы государства, такой режим не должен вводиться в период социальной напряженности. Он подчеркнул, что наказания, которые уже стали более строгими, будут ужесточены, и высказал мнение, что в предстоящие недели произойдет спад активности протестного движения.

Согласно результатам одного из недавних опросов общественного мнения, 55% французов выступают за прекращение демонстраций. Макрон заявил, что, продолжая манифестации, "желтые жилеты" рискуют стать "соучастниками" беспорядков. "Страна нуждается в возвращении спокойствия", - подчеркнул глава государства.

1800 приговоров

Во время 15-й волны протестов движению удалось несколько повысить мобилизацию - до 46 тыс. человек.