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Brexit

ЕС готов предоставить Великобритании гарантии того, что "бэкстоп" будет временным

По словам главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, он знает об опасениях Лондона, что "бэкстоп" может стать ловушкой, которая привяжет британцев к Евросоюзу

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) готов предоставить Великобритании дополнительные гарантии того, что так называемый бэкстоп - предохранительный механизм по сохранению прозрачной границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией - будет носить временный характер. Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в опубликованном в субботу интервью немецкой газете Die Welt.

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"Мы знаем, что в Великобритании существуют подозрения, что "бэкстоп" может стать ловушкой, которая привяжет британцев к ЕС", - заметил он. "Это не тот случай. Мы готовы предоставить дополнительные гарантии, заверения и разъяснения относительно того, что "бэкстоп" будет только временным", - сказал Барнье.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке.

В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.

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