ЕС готов предоставить Великобритании гарантии того, что "бэкстоп" будет временным

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) готов предоставить Великобритании дополнительные гарантии того, что так называемый бэкстоп - предохранительный механизм по сохранению прозрачной границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией - будет носить временный характер. Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в опубликованном в субботу интервью немецкой газете Die Welt .

"Мы знаем, что в Великобритании существуют подозрения, что "бэкстоп" может стать ловушкой, которая привяжет британцев к ЕС", - заметил он. "Это не тот случай. Мы готовы предоставить дополнительные гарантии, заверения и разъяснения относительно того, что "бэкстоп" будет только временным", - сказал Барнье.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке.

В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.