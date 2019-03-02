Турция собирается представить свой первый истребитель в 2023 году

АНКАРА, 2 марта. /ТАСС/. Турция намерена представить первый истребитель собственного производства в 2023 году, а в 2026 совершить первый испытательный полет. Об этом заявил в субботу вице-президент Турции Фуат Октай.

"Презентация первого турецкого истребителя произойдет в 2023 году. Мы сможем увидеть его в небе уже в 2026 году. В 2031 году они поступят на вооружение Турции", - приводит слова политика агентство Anadolu.

Впервые о намерениях создать опытный образец первого истребителя собственного производства в ноябре 2017 года сообщил экс-министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли. Тогда глава минобороны отметил, что в реализации проекта участвуют многие страны, в том числе Великобритания, однако Турция идет таким путем, чтобы не зависеть в конечном итоге от какой-либо одной страны или компании.