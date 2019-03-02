Гендиректор ЮНЕСКО посетит Россию с официальным визитом 5-7 марта

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле совершит свой первый официальный визит в Россию с 5 по 7 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЮНЕСКО, поступившем в субботу в ТАСС.

"Цель этого визита - подтвердить связи между ЮНЕСКО и Россией, чье участие в деятельности ЮНЕСКО является историческим во всех областях компетенций организации", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что генеральный директор планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, "что предоставит возможность обсудить укрепление существующего партнерства в таких важных областях, как наука, мировой океан, искусственный интеллект, наследие и культура". После, как указывается в коммюнике, "она посетит Московский Кремль, объект всемирного наследия ЮНЕСКО", и "встретится с членами Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО".

Затем, как добавили в организации, Азуле отправится в Казань, где у нее запланирована встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Она также примет участие в церемонии открытия Всероссийского Конгресса кафедр ЮНЕСКО. Россия располагает 60 кафедрами и занимает второе место в мире по масштабу их сети.

"Будучи одной из 22 республик, входящих в состав Российской Федерации, Татарстан особенно активно сотрудничает с ЮНЕСКО. В нем находится шесть объектов всемирного наследия, три кафедры ЮНЕСКО и биосферный заповедник", - напомнили в международной организации.