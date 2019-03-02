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Вучич заявил, что Приштина ждет удобного момента для нападения на сербов на севере Косова

Сербский лидер отметил, что последние заявления лидеров непризнанной республики указывают на демонстрацию того, что приштинские власти получают поддержку со стороны Запада

БЕЛГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Власти непризнанного Косова выбирают удобный момент для нападения на сербское население на севере автономного края. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич в интервью национальному телевидению РТС в субботу.

"Они хотели ослабить сербскую оборону на севере Косова. И, как мы сейчас видим по их заявлениям, они ждут удобного момента для нападения на сербов на севере Косова", - заявил президент.

По словам Вучича, последние заявления лидеров непризнанной республики - президента Хашима Тачи и премьера Рамуша Харадиная - показывают, что приштинские власти демонстрируют Белграду поддержку со стороны Запада.

"Они хотят сказать, что политика западных сил и их политика заключается в том, что только неделимое Косово может быть независимым. Вчера мы получили подтверждение и от Тачи, <...> одинаковые заявления Харадиная, Тачи и многих в Белграде, представляющихся патриотами", - сказал сербский лидер.

Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Косово, по версии Белграда, признают около 100 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять членов ЕС.

Теги
СербияВучич, Александар
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