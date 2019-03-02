Вучич заявил, что Приштина ждет удобного момента для нападения на сербов на севере Косова

БЕЛГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Власти непризнанного Косова выбирают удобный момент для нападения на сербское население на севере автономного края. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич в интервью национальному телевидению РТС в субботу.

"Они хотели ослабить сербскую оборону на севере Косова. И, как мы сейчас видим по их заявлениям, они ждут удобного момента для нападения на сербов на севере Косова", - заявил президент.

По словам Вучича, последние заявления лидеров непризнанной республики - президента Хашима Тачи и премьера Рамуша Харадиная - показывают, что приштинские власти демонстрируют Белграду поддержку со стороны Запада.

"Они хотят сказать, что политика западных сил и их политика заключается в том, что только неделимое Косово может быть независимым. Вчера мы получили подтверждение и от Тачи, <...> одинаковые заявления Харадиная, Тачи и многих в Белграде, представляющихся патриотами", - сказал сербский лидер.

Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Косово, по версии Белграда, признают около 100 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять членов ЕС.