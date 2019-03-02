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В Абхазии уверены, что Белоруссия признает ее независимость

Ранее белорусский лидер заявил, что Минск может оказаться в полной изоляции в случае признания независимости Абхазии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко EPA-EFE/NIKOLAI PETROV/POOL
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© EPA-EFE/NIKOLAI PETROV/POOL

СУХУМ, 2 марта. /ТАСС/. Абхазские политики в целом с пониманием относятся к высказываниям президента Белоруссии Александра Лукашенко, который объяснил, почему его страна не признает независимость Абхазии, и уверены, что когда-нибудь это случится.

Накануне Лукашенко заявил, что Белоруссия могла оказаться в полной изоляции в случае признания независимости Абхазии. По его словам, к нему "приехал бывший генсек НАТО Хавьер Солана и сказал: если признаете Абхазию, мы вас отключаем от банковской системы SWIFT, вы попадаете в полную изоляцию".

Бывший премьер-министр и экс-глава МИД Абхазии, председатель партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба выразил надежду на то, что "когда-нибудь произойдет признание Белоруссией Абхазии".

"Традиционно в Абхазии всегда было хорошее отношение к Белоруссии, летом к нам приезжают из этого государства туристы. Надеемся, когда-нибудь произойдет признание и со стороны Белоруссии, будем ждать этого момента", - сказал Шамба ТАСС. При этом политик отметил, что опасения Лукашенко "с одной стороны понять можно".

Руководитель экспертного управления Администрации президента Абхазии Аслана Барциц отметил, что Лукашенко является президентом независимой страны и в Абхазии не могут "ему ни советовать, ни диктовать".

"Воспринимаем эту данность так, как она есть", - пояснил он. При этом подчеркнул, что в Абхазии помнят нелицеприятные высказывания Лукашенко из Тбилиси в отношении Абхазии.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отказался комментировать высказывания лидера Белоруссии, отметив при этом, что "в Абхазии хорошо относятся к белорусскому народу и всегда ждут в гости и на отдых". "Я сам бывал в Минске, мне там очень нравится. Будем надеяться на то, что будем выстраивать отношения", - сказал Кове корреспонденту ТАСС.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичАбхазияБелоруссия
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