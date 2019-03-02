СМИ: президент Алжира госпитализирован в Швейцарии

ТАСС, 2 марта. Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика находится в отделении реанимации госпиталя при Женевском университете. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Mayadin.

По его информации, 81-летний политик был доставлен в Швейцарию на самолете в почти бессознательном состоянии, и врачи крайне обеспокоены за его жизнь.

Первый инсульт случился с Бутефликой в 2013 году. С тех пор алжирский лидер перемещается только в инвалидном кресле. Он с трудом говорит и крайне редко появляется на публике, проводя много времени в зарубежных клиниках. Однако это обстоятельство не помешало ему в феврале выдвинуть свою кандидатуру на очередной пятилетний срок. Президентские выборы в Алжире состоятся в апреле.

Госпитализация Бутефлики произошла на фоне массовых маршей протеста в столице Алжира и других городах страны. Их организовали лидеры оппозиции, которые выразили сомнение в способности президента реально управлять государством, и требуют от Бутефлики снять свою кандидатуру.

По сведениям портала TSA Algerie, в ходе стычек со стражами порядка в пятницу пострадали 63 алжирца, еще 45 человек были задержаны полицией.