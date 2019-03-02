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Эксперт: Украина может забыть о НАТО, пока не решит языковой вопрос с Венгрией

По словам бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса, "Венгрия будет блокировать Комиссию Украина - НАТО вечно"

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Урегулирование языкового вопроса между Киевом и Будапештом является одним из важных критериев для продвижения Украины в евроатлантической интеграции. Такое мнение выразил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

"Вопрос языка, образовательного законодательства между Венгрией и Украиной. Я уверен, что не понимаю всех деталей этого, поэтому я могу выглядеть посторонним человеком, но пока это остается вопросом, можете забыть о НАТО. Венгрия будет блокировать Комиссию Украина - НАТО вечно", - сказал он во время выступления на первой международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе.

Если Украина имеет серьезные намерения в ее стремлении относительно НАТО, она должна решить, что для нее важнее, добавил Ходжес.

В феврале Петр Порошенко подписал изменения в конституцию страны, в которой теперь закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". Одновременно в статью о полномочиях самого президента вписана фраза о том, что он становится "гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".

Венгерское вето

Отношения Киева и Будапешта переживают сложный период. Обострение началось после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен полностью перейти на государственный язык. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать несоответствующим конституции закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального.

На фоне роста напряженности в отношениях двух стран Будапешт пригрозил блокировать евроатлантическую интеграцию и сближение Украины с Евросоюзом. В частности, Венгрия официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины и блокирует проведение Комиссии Украина - НАТО на уровне министров иностранных дел.

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УкраинаСШАВенгрияПорошенко, Петр Алексеевич
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