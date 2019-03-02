СМИ: ВВС коалиции использовали боеприпасы с белым фосфором при ударах в Эль-Багузе

ТАСС, 2 марта. Самолеты западной коалиции во главе с США нанесли удары по населенному пункту Эль-Багуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, применив боеприпасы с запрещенным белым фосфором. Об этом сообщило в субботу агентство SANA со ссылкой на местные источники. О результатах бомбардировки и возможных потерях среди мирного населения сведений не приводится.

МИД Сирии неоднократно направлял в 2018 году в Совет Безопасности ООН послания, в которых осуждал использование ВВС западной коалиции запрещенных боеприпасов с белым фосфором и кассетные бомбы.

В Эль-Багузе находится форпост террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который штурмуют сейчас курдские формирования, поддерживаемые ВВС западной коалиции.

Ранее телеканал Al Hadas передал, что в субботу из Эль-Багуза были эвакуированы 400 мирных жителей, который оставались в этом пограничном с Ираком районе. Вместе с ними сдались в плен отрядам "Сил демократической Сирии" (СДС) около 40 боевиков.