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СМИ: ливийская армия взяла под контроль погранпереход на границе с Алжиром

Силы национальной армии проводят с середины января операцию по освобождению юго-западного региона от террористов и криминальных групп

ТАСС, 2 марта. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль погранпереход на границе с Алжиром. Об этом сообщил в субботу новостной портал Al Mutawassit.

КПП "Исейн" является единственным терминалом, граничащим с соседним государством на крайнем юго-западе Ливии. Он расположен в нескольких километрах от Гата. Об установлении контроля над этим населенным пунктом, а также находящимся поблизости от него оазисом Эль-Увейнат армия объявила в минувший четверг.

Наземные силы ЛНА при поддержке боевой авиации проводят с середины января операцию по освобождению юго-западного региона от террористов, криминальных банд и формирований чадской оппозиции. Как указывал ранее ее официальный представитель генерал Ахмед аль-Мисмари, в задачи военнослужащих входит защита гражданского населения, наведение порядка, а также обеспечение безопасности нефтяных месторождений, работающих на них компаний и объектов "Великой рукотворной реки" (разветвленная сеть подземной ирригационной системы, строительство которой велось во времена правления Муаммара Каддафи).

К настоящему моменту хафтаровцы уже взяли под контроль Себху - главный город Юга, находящийся в 750 км от столицы, а также другие стратегические населенные пункты Марзук и Умм-эль-Араниб. Кроме того, они заняли и нефтяные районы южного региона, в том числе крупнейшее в стране месторождение Эш-Шарара.

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