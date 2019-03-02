СМИ: сторонник "желтых жилетов" впервые подал жалобу на задержание в прокуратуру Парижа

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Участник движения "желтых жилетов" подал жалобу в прокуратуру Парижа после того, как был задержан во время акции протеста во французской столице в конце января. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM .

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По его сведениям, речь идет о 20-летнем жителе департамента Дром (юго-восток Франции). Молодой человек был задержан 26 января в Париже, куда он приехал вместе с друзьями для участия в манифестации. В ходе досмотра полиция обнаружила у него маску и лыжные очки.

Сторонник "желтых жилетов" был помещен под стражу за "участие в группе, сформированной для совершения насилия и беспорядков". Он провел в полицейском участке сутки, после чего был отпущен на свободу.

В подданном в парижскую прокуратуру заявлении участник движения жалуется на "попытку посягательства на личную свободу со стороны лица, представляющего государственную власть", а также на "препятствование свободе манифестации" и "незаконный сбор персональных данных". Как отмечает телеканал, это первая такого рода жалоба, поданная участником движения непосредственно в прокуратуру.

В субботу во Франции проходит 16-я волна протестов "желтых жилетов". Акции отмечены в Париже, Бордо, Лилле, Лионе и других городах.

Начавшиеся 17 ноября 2018 года во Франции манифестации "желтых жилетов" первоначально были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Униформой движения тогда же стал светоотражающий жилет автомобилистов. К настоящему времени список требований движения заметно расширился, он охватывает не только социально-экономическую сферу, но и политику. Акции протеста часто сопровождаются насилием, вандализмом и грабежами со стороны агрессивно настроенных манифестантов.