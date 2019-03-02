Кандидат в президенты Украины Гнап снялся с выборов в пользу Гриценко

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины, журналист Дмитрий Гнап заявил, что отказывается от участия в предстоящих выборах в пользу главы партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, также участвующего в президентской гонке.

"Я останавливаю участие в этой президентской предвыборной кампании так же, как передо мной прекратил ее [лидер партии "Самопомощь"] Андрей Садовой. Я снимаюсь, как раньше обещал, в честь единого кандидата демократических сил. Очевидно, что таким кандидатом с недавних пор был признан Анатолий Гриценко, - сообщил он в субботу по итогам заседания партии "Сила людей" в эфире телеканала "Наш". - Но мы не прекращаем ни нашу политическую деятельность, ни борьбу с этой олигархически-бандитской системой".

Кроме того, Гнап, комментируя ситуацию о хищениях в государственном концерне "Укроборонпром", заявил, что в стране действует феодальная система во главе с монархом, который "сам обогащается и позволяет обогащаться своему близкому окружению". "Вот давний друг и бизнес-партнер [президента Украины Петра] Порошенко [бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег] Гладковский получил сферу "Укроборонпрома", - сказал журналист. - Мы живем в системе феодализма, когда руководитель страны чувствует себя королем, а своих друзей боронами, которые грабят нас и те сферы, которые король дает им на откуп. Именно с этой системой мы хотим бороться".

В пятницу лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовой также снял свою кандидатуру с выборов в пользу Гриценко. Как отмечают украинские СМИ, политик принял решение, основываясь на результатах социологических опросов. По их данным, его рейтинг вдвое ниже, чем у Гриценко. Так, число тех, кто готов голосовать за Гриценко при любых обстоятельствах, составило в феврале 4%. В то же время число сторонников Садового достигло лишь 2%.

В то же время Садовой заявил, что его партия "Самопомощь" должна стать основой, которая объединит демократические силы на парламентских выборах осенью 2019 года и местных выборах в 2020 году.

В рейтингах кандидатов в президенты Украины Гнап пользуется поддержкой менее 1% населения. Он стал вторым из 44 зарегистрированных кандидатов, который отказался от участия в президентской гонке. Последовать его примеру другие кандидаты смогут только до 7 марта. 8 марта ЦИК Украины опубликует итоговую версию избирательного бюллетеня.