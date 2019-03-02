Порошенко сообщил, что ЕС предоставит €50 млн помощи Бердянску и Мариуполю

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Европейский союз предоставит €50 млн помощи на специальный проект, который связан с поддержкой Бердянска и Мариуполя. Об этом заявил в субботу президент Украины Петр Порошенко на заседании совета регионального развития Одесской области.

"Эти деньги пойдут на поддержку Бердянска и Мариуполя", - отмечается в сообщении пресс-службы главы государства.

В середине декабря прошлого года Совет ЕС сообщил, что Евросоюз отправит в 2019 году экспертную миссию на Украину для подготовки помощи региону Азовского моря, который якобы пострадал от "ограничений судоходства в регионе". Как сообщили позже в Еврокомиссии, миссия ЕС была направлена в Мариуполь для работы в конце января.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.

После этого инцидента украинские власти обвинили Россию в блокировании портов в Мариуполе и Бердянске на Азовском море. В Росморречфлоте эту информацию опровергли, заявив, что запрета для прохода судов через Керченский пролив нет.