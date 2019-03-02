Германия выступит в СБ ООН за наказание ответственных за химатаки в Сирии

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Власти Германии будут выступать за то, чтобы лица, ответственные за химические атаки в Сирии, понесли заслуженное наказание. Об этом заявила в субботу представитель МИД Германии, комментируя сообщение пресс-службы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) пришла к выводу, что в ходе атаки в сирийской Думе в апреле 2018 года использовался хлор.

"Независимые международные эксперты ОЗХО после тщательной проверки пришли к выводу, что во время массированной бомбардировки Думы 7 апреля 2018 года снова применялись как оружие ядовитые химикаты", - отметили в ведомстве. По оценке МИД ФРГ, "это не было единичным случаем", но "вписывается в длинный перечень подтвержденных случаев применения запрещенного оружия в Сирии". В Берлине подчеркнули, что представители ФРГ "на следующей неделе" выступят "за немедленное прекращение применения химического оружия, в том числе в Сирии". "Режим Асада должен, наконец, полностью раскрыть свою программу по производству химического оружия и уничтожить его под международным контролем", - утверждают в МИД ФРГ.

"Использование химоружия не может остаться без последствий для ответственных лиц", - заявили в ведомстве. Германия, по данным МИД, будет выступать за то, чтобы "независимые эксперты ОЗХО смогли провести расследование в отношении организаторов применения этого ужасного оружия в Сирии". "За это мы будем выступать и в Совете Безопасности ООН", - заверили во внешнеполитическом ведомстве. "Это будет важным сигналом международного сообщества всем преступникам о том, что их личности будут в конечном итоге установлены и что их привлекут к ответственности за ужасные преступления", - подчеркнули в МИД ФРГ.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, силам ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в Думе.

Россия выступает против проведения в Сирии дополнительных проверок фактов уничтожения химического оружия. Как ранее заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов на полях 23-й Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), Сирия "объявила и ликвидировала все запасы химического оружия" и после этого "находится под постоянным контролем ОЗХО". Российская сторона полагает, что начало дополнительных проверок наличия у Дамаска подобного вида вооружений явилось бы нарушением КЗХО.