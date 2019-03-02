В ЛНР заявили, что Украина использует средства РЭБ против беспилотников ОБСЕ

ЛУГАНСК, 2 марта. /ТАСС/. Украинские силовики используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы помешать работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом в субботу сообщило агентство Луганскинформцентр со ссылкой на официального представителя Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подполковника Андрея Марочко.

"От источника в штабе "ООС" (силовой операции Киева в Донбассе), нам стало известно о новых указаниях командующего [генерал-лейтенанта Сергея] Наева о препятствовании работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - цитирует агентство Марочко.

Марочко отметил, что средства РЭБ будут применяться для того, чтобы беспилотники ОБСЕ не смогли выявить вооружения и военную технику, запрещенные минскими соглашениями.