Источник: ЕК и Польша провели переговоры по строительству канала через Балтийскую косу

БРЮССЕЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Польша не имеет права начинать строительство канала через Балтийскую (Вислинскую) косу, который соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем и пройдет в непосредственной близости от Калининградской области, пока Еврокомиссия (ЕК) не одобрит проект. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в субботу в Брюсселе источник в ЕК по итогам переговоров с властями этой страны.

"Как только проект будет официально представлен Еврокомиссии, мы установим его совместимость с законодательством ЕС. Еврокомиссия напомнила (властям Польши) о том, что в ожидании окончательного решения работы проводиться не должны", - сказал он.

По его словам, в субботу службы ЕК провели с представителями властей страны техническое совещание по этому вопросу. "Службы Еврокомиссии проведут оценку дополнительной информации, представленной польскими властями, и продолжат технические обсуждения в рамках продолжающегося обмена мнениями с властями страны по этому вопросу", - добавил дипломат.

Ранее в пятницу агентство Reuters сообщило, что Европейский союз потребовал от Польши не начинать строительство канала через Балтийскую (Вислинскую) косу. "Структуры Еврокомиссии не подтверждают необходимость этого проекта", - цитирует агентство слова своего источника в руководстве ЕС.