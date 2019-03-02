Почти 40 тыс. человек приняли участие в акциях протестов "желтых жилетов" во Франции

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Около 40 тыс. человек приняли участие в манифестациях "желтых жилетов" во Франции в рамках шестнадцатого общенационального дня протестов. Такие данные на 19:20 по парижскому времени (21:20 мск) привели в субботу в МВД страны.

В министерстве указали, что из этого числа порядка 4 тыс. манифестантов вышли на улицы Парижа. При этом в прошлую субботу, согласно данным МВД, в акциях "желтых жилетов" во Франции приняли участие почти 47 тыс. человек, из которых около шести тысяч были мобилизованы в столице.

Начавшиеся 17 ноября 2018 года во Франции массовые манифестации "желтых жилетов" первоначально были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Униформой движения тогда же стал светоотражающий жилет автомобилистов. К настоящему времени список требований движения заметно расширился и охватывает не только социально-экономическую сферу, но и политику.

В ходе шестнадцатой волны манифестаций в Париже были задержаны 28 человек, в Бордо - 15, в Тулузе - четыре, в Нанте - три.