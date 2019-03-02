Антиправительственные акции прошли в нескольких городах Сербии

БЕЛГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Массовые протесты прошли в субботу вечером в нескольких городах Сербии - Крагуеваце, Пироте, Смедеревска-Паланке. Самая массовая акция, собравшая несколько тысяч манифестантов, прошла в Белграде, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Протест стартовал с митинга на площадке у философского факультета Белградского университета. Здесь перед собравшимися выступила активистка Мария Лукич, рассказавшая манифестантам о том, что подверглась домогательствам со стороны председателя муниципалитета Брус (Центральная Сербия) Милутина Еличича Ютка. Скандал разразился несколько дней назад, когда Мария Лукич, проработавшая у Еличича секретарем два года, выступила с обвинениями против своего бывшего шефа. Еличич сначала попытался отключить кабельное телевидение в 4,5-тысячном Брусе, чтобы горожане не смогли посмотреть ток-шоу, где выступила с обвинениями его бывшая секретарша, а потом подал в отставку с поста главы муниципалитета под давлением правящей Сербской прогрессивной партии, в которой он состоял.

Затем перед митингующими выступила внефракционный депутат Народной Скупщины (парламента) Сербии Мариника Тепич, заявившая, что протестующие распространяют "вирус свободы", а не вирус гриппа, как об этом ранее заявил президент Сербии Александар Вучич [в последние недели на Балканах зафиксирована эпидемия гриппа, счет жертв идет на десятки]. "Мы не остановимся, потому что он [президент Вучич] унижает нас каждый день, оскорбляет наш интеллект, достоинство, отнимает права, а также пенсии у пенсионеров и перспективу у молодежи", - заявила депутат с грузовика, который был приспособлен митингующими в качестве сцены.

Далее грузовик с звукоусиливающей аппаратурой двинулся по белградским улицам под грохот сербских рок-хитов прошлых лет. Следом шествовала колонна протестующих со свистками, вувузелами, барабанами, многие несли плакаты с обвинениями в адрес сербской власти. "Мы за народ, против бывших и настоящих воров!", "Из-за свободы!", "Вставай, Сербия!", "Уважайте закон!" - гласили плакаты. Организаторы шествия раздавали активистам и прохожим на улицах газету "Данас", являющуюся рупором оппозиции.

На акции протеста не было полиции, однако на перекрестках дежурили машины автоинспекции, останавливая автомобильное движение по маршруту следования колонны для свободного прохода протестующих. Акция завершилась около 20:00 по местному времени (22:00 мск) у здания парламента.

Акции протеста проходят в стране с начала декабря. Поводом к началу протестов стало избиение одного из оппозиционеров Борко Стефановича в городе Крушевац группой злоумышленников. Оппозиция в этой связи обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала своих сторонников выйти на улицы.

Мнение эксперта

Протесты в Белграде - это попытка оказать давление на президента Сербии Александара Вучича, заявил ранее в интервью ТАСС глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель. Один из самых авторитетных политиков в стране и один из лидеров парламентской оппозиции подчеркнул, что его партия отмежевалась от протестов.

"Осуществляется сильное давление на [президента Сербии Александара] Вучича, так как он сделал новые шаги по укреплению дружбы с Россией, а также и с Китаем. Это мешает всем западным силам. Этими протестами дирижируют американское и британское посольство, у них здесь есть своя агентура вроде Срджи Поповича [экс-лидер протестного движения "Отпор", создавший Центр прикладных ненасильственных акций и стратегий, который занимается реализацией методов "ненасильственного свержения власти" Джина Шарпа], участвовавшая в нескольких цветных революциях. Недавно они обучали здесь и Гуайдо, и его приспешников, которые пытаются организовать путч в Венесуэле", - заявил он.

По словам Шешеля, лидеры протестов - коалиция прозападных партий, так называемый "Союз за Сербию", в который входят Драган Джилас, Вук Еремич и Бошко Обрадович. "Но они слишком скомпрометированы, чтобы на одного из них сделали ставку США или Великобритания, поэтому до сих пор идут поиски настоящего вождя прозападной оппозиции. Эта троица решила бойкотировать возможные выборы, что приведет к нестабильности в стране, но я вижу, что американцы противятся бойкоту, а значит, надеются до выборов найти какого-то лидера, которого представят как вождя прозападной оппозиции. Они ищут кого-то, кто бы за ночь получил популярность, это может быть спортсмен, актер, кто-то совсем новый", - сказал политик.

Возможная причастность посольства США

Ранее сербский портал "Говори, Сербия" обвинил посольство Соединенных Штатов в том, что оно стоит за антиправительственными протестами. В качестве доказательств портал опубликовал эксклюзивные фотографии и видео, на которых лидеры протестов общаются с представителями американской дипломатической миссии. На представленных фото и видео запечатлены активисты протеста Елена Анасонович, актер Сергей Трифунович, избранный недавно председателем "Движения свободных граждан", а также представитель оппозиционного движения "Не дадим (задушить) Белград" Денис Ибишбегович, который, по данным портала, также является советником посла США по связям с НПО и оппозицией.

На фото видно, что оппозиционеры сидят за столом и с советником американской дипмиссии Дэвидом Линдгреном Геренбеком, третьим секретарем посольства США Катрин Вирджинией Валзак, а также сотрудником НПО "Центр по международным вопросам и вопросам безопасности" (занимается продвижением интересов евроатлантических центров в Сербии) Натаном Албахари.

Помимо фото, портал опубликовал три видеофайла продолжительностью 1-2 минуты, на которых запечатлено, как представители оппозиции и сотрудники посольства США что-то обсуждают. При этом звук у записи отсутствует.