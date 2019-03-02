Трамп: КНДР не предлагала частичную отмену санкций на саммите в Ханое

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не согласен с трактовкой северокорейской стороны о том, что Пхеньян на переговорах в Ханое предлагал лишь частичную отмену санкций, а не полную, как утверждал Вашингтон. Об этом американский лидер заявил в субботу на проходящей в пригороде Вашингтона ежегодной конференции консервативных кругов правящей Республиканской партии США.

"Нам пришлось уйти, но я думаю, что у нас была очень хорошая встреча. В итоге, когда я вернулся домой, они сделали заявление, что на самом деле готовы были к намного меньшему в отношении санкций, но на самой встрече все было не так", - сказал он.

"Вот что я вам скажу: у Северной Кореи будет блестящее будущее с точки зрения экономики, если они пойдут на соглашение, но у них не будет никакого экономического будущего, если у них останется ядерное оружие. Это действительно плохо для них. Так что посмотрим, как пойдет дело, но я думаю, что все идет нормально. Я думаю, что мы многому научились за последние несколько дней", - добавил Трамп.

На пресс-конференции в Ханое после окончания встречи с Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп заявил, что Пхеньян потребовал отмены всех санкций в обмен на ликвидацию одного лишь своего ядерного центра в Йонбене в 80 км к северу от Пхеньяна. Глава Белого дома разъяснил, что такой вариант его не устроил. Однако затем на отдельной пресс-конференции в столице Вьетнама глава МИД КНДР Ли Ён Хо утверждал, что Ким Чен Ын требовал отмены не всех санкций, а только тех, которые имеют отношение к жизни широких слоев населения страны.

Во вьетнамской столице в четверг завершился двухдневный саммит США и КНДР. Стороны отказались от подписания совместного документа и сократили программу переговоров. Белый дом в четверг сообщил, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли достичь конкретных договоренностей на встрече в Ханое, но диалог между ними будет продолжен.

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