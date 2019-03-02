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Акции протеста во Франции

AFP: в Париже в ходе протестов "желтых жилетов" ранен манифестант

Ему оказана помощь, проводится расследование

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Генеральная инспекция Национальной полиции Франции (IGPN) начала расследование по факту ранения участника субботних протестов "желтых жилетов" в Париже. Об этом сообщило агентство France-Presse.

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Согласно его сведениям, манифестант был ранен в лицо из травматического оружия, которое использует полиция при разгоне демонстраций. Инцидент произошел днем в районе Триумфальной арки. Как сообщили в префектуре полиции Парижа, "раненому сразу же была оказана помощь сотрудниками спасательной службы". "По запросу префекта полиции Мишеля Дельпеша открыто расследование данного инцидента", - добавили в префектуре.

1 февраля Государственный совет Франции принял решение отклонить петицию правозащитников, которые требовали ввести временный запрет на использование полицией оружие для стрельбы резиновыми пулями. С соответствующей петицией выступил крупнейший французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Лига по правам человека" (LDH) в связи с ростом числа пострадавших во время акций протеста. Согласно озвученным ранее данным правозащитников, за последние три месяца французская полиция более 9 тыс. раз применяла такое оружие в ходе манифестаций.

Шестнадцатая волна протестов "желтых жилетов" прошла во Франции 2 марта. Согласно данным МВД страны, в ней приняли участие около 40 тыс. человек, из которых около 4 тыс. вышли на улицы Парижа.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
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