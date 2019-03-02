Субботние марши "желтых жилетов" впервые собрали менее 40 тыс. участников

По данным полиции, в уличных шествиях в столице и регионах Франции в субботу приняли участие 39300 "желтых жилетов". Это заметно меньше, чем неделю назад, когда манифестации собрали 46600 участников.

"Мобилизация замедлилась", - заметила газета Le Figaro . Информационный канал BFM , однако, расставил акценты в своем комментарии иначе. "Темпы мобилизации снизились, но манифестации продолжаются из недели в неделю", - констатировал обозреватель канала.

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Шестнадцатая волна протестов "желтых жилетов" во Франции впервые с момента их начала собрала менее 40 тыс. участников. Такие сведения сообщили в субботу по итогам состоявшихся маршей в министерстве внутренних дел Франции.

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Комментируя эти сведения властей, французские СМИ указывают, что собственная статистика организаторов маршей, как правило, на порядок выше, чем официальные данные правоохранителей. Так, в субботу представители "желтых жилетов" объявили, что их марши собрали 92 тыс. участников.

В Париже манифестанты прошли по Елисейским Полям, авеню Монтень, площади Альма, бульвару Сюше, мосту Гренель через Сену, прежде чем достигнуть финиша на площади Денфер-Рошро. Они несли желтые плакаты с лозунгами "Референдум гражданской инициативы, власть народу!". Другой кортеж манифестантов направился на площадь Республики.

Парижские марши, по официальным данным, собрали 4000 участников, из них 33 были задержаны полицией. В колоннах находились неформальные лидеры движения - 33-летний водитель грузовика Эрик Друэ и 31-летний механик Максим Николь.

Акции в регионах

Манифестации прошли в субботу также в провинции. В Бордо в марше приняли участие 4000 человек. На короткое время манифестанты даже заняли помещения городского вокзала Сен-Жан, вызвав остановку поездов и закрытие касс. Однако участники акции вскоре добровольно покинули территорию железнодорожной станции.

Столкновения демонстрантов с полицией произошли в Нанте, где силы порядка применили водометы и слезоточивый газ. В манифестации там участвовали 1800 человек. Четверо из них были легко ранены.

В Лионе по пути следования 2000 манифестантов произошли столкновения с полицией. В Марселе и Монпелье демонстрации собрали более 1000 человек каждая. В Тулузе массовое уличное шествие проходило под лозунгом "Мы не уступим".

Жилет для статуи Свободы

В Лилле в марше, собравшем более 2000 человек, участвовали не только французские "желтые жилеты". "Мы в одной лодке, - заявил активист группы, прибывшей из Бельгии. - Мы хотим демонтажа системы, которая тяжело сказывается на положении средних классов и рабочих". По его словам, требования движения в королевстве практически такие же, как во Франции. Налоги, констатировал он, не перестают расти, а это сказывается на уровне жизни.

В Кольмаре, главном городе департамента Верхний Рейн, манифестанты облачили в субботу в "желтый жилет" 12-метровую статую Свободы, копию нью-йоркского памятника работы французского скульптора, Фредерика Огюста Бартольди (1834-1904). Мастер был уроженцем Кольмара. В колонне манифестантов по городу прошли 400 участников движения.

Расследование Le Monde

Газета Le Monde рассказала в субботу о том, что французская полиция фотографировала удостоверения личности "желтых жилетов", участвовавших в пикете во время январского визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Гран-Буртерульд. Глава государства приезжал в нормандский город, чтобы открыть национальные дебаты, инициированные им для поиска обществом ответов на требования "желтых жилетов".

По мнению ряда юристов, опрошенных газетой, фотографирование полицией на смартфон удостоверений личности противоречит закону о защите данных. "Такая практика явно находится за пределами правовых норм", - считает профессор правоведения в университете Гренобль-Альпы Серж Слама.

Однако во французской жандармерии находят аргументы несостоятельными и категорически отвергают обвинения. "Эта была классическая проверка документов, а отнюдь не попытка занести манифестантов в какие-либо картотеки", - заверили в жандармерии в ответ на публикацию Le Monde.

"Желтые жилеты" не должны рассчитывать на то, что им удастся изнурить полицию, - заявил в связи с 16-й акцией движения министр внутренних дел Кристоф Кастанер. - Каждый противоправный акт будет наказан".

Истоки движения

Массовые манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года и первоначально были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. К настоящему времени "желтые жилеты" расширили свои требования, включив в них уже не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.